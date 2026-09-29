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Etna, nube eruttiva alta 4 chilometri: voli sospesi fino alle 15 all’aeroporto di Catania

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha innalzato da arancione a rosso il codice Vona (Volcano observatory notice for aviation). L’emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell’Etna, infatti, ha ripreso vigore con una nube eruttiva alta circa 4 chilometri sopra il livello del mare.  

La nube di cenere si muove verso Sud. Il che provocherà anche oggi – dopo ieri – disagi ai passeggeri dell’aeroporto di Catania. “In seguito all’attività vulcanica dell’Etna e alle condizioni meteorologiche, sono state sospese tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi, martedì 29 settembre. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, si legge sui canali social dello scalo.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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