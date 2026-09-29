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Giallo di Pietracatella: in corso perquisizione nello studio di Gianni di Vita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e uomini del Servizio centrale operativo della polizia di Stato sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di
Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L’ufficio si trova difronte l’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. E’ quanto si apprende dai canali social del Tg1.  

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