Elezioni Usa, il sondaggio: sorpasso di Trump, Biden al minimo da inizio mandato

(Adnkronos) – Donald Trump supera Joe Biden per la prima volta nelle proiezioni sulle elezioni presidenziali del prossimo anno, evidenzia un sondaggio del Wall Street Journal. I consensi per il presidente in carica sono al minimo da quando è iniziato il suo mandato, solo il 37 per cento, da quando e il 61 per cento delle persone intervistate considera complessivamente la sua persona sfavorevolmente. Meno del 30 per cento degli intervistati ha un parere positivo della "Bidenomics", la politica corposa economica promossa in questi anni dal Presidente.

Biden è dietro a Trump di 4 punti percentuali, al 43 per cento contro il 47, in una eventuale corsa a due. Il lead di Trump cresce di sei punti percentuale, 37 contro 31 per cento, se dovessero presentarsi altri candidati che, insieme, potrebbero arrivare a prendere il 17 per cento dei voti, con l'ex democratico ora indipendente Robert Kennedy che, da solo, totalizzerebbe l'8 per cento.

Solo il 23 per cento degli elettori ritiene che le politiche di Biden abbiano migliorato le loro vite, il 53 per cento sostiene di esserne stato danneggiato. La metà degli elettori invece dice che le politiche di Trump, quando era alla Casa Bianca, sono state di aiuto, con il 37 per cento che invece pensa il contrario. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

