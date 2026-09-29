Monster Hunter Outlanders arriva su iOS e Android il 29 ottobre

(Adnkronos) – Monster Hunter Outlanders uscirà il 29 ottobre su dispositivi iOS, tramite App Store, e Android, tramite Google Play. Lo hanno annunciato TiMi Studio Group e Capcom, che hanno anche precisato la tempistica per il mercato cinese: nella Cina continentale il gioco arriverà soltanto nel 2027.

Si tratta di un titolo di azione e caccia con elementi di esplorazione e sopravvivenza in un mondo aperto, distribuito con modello free-to-play. Sviluppato da TiMi Studio Group, controllata di Tencent Games, è realizzato su licenza ufficiale di Capcom e si propone come un capitolo pensato appositamente per gli smartphone, con comandi studiati per rendere immediata l’azione anche su schermo touch.

Le descrizioni presenti negli store indicano che il progetto mantiene l’impostazione della serie, a partire dal sistema di combattimento e dalle armi, ma ambienta le vicende in un mondo nuovo, chiamato Aesoland. Vi si muovono cacciatori originali, appartenenti a una nuova cerchia di avventurieri, e mostri esclusivi di questa versione. Tra questi figura il Drago Anziano Ruger Aidal, presentato come una creatura avvolta da un bagliore simile a un sole incandescente, e le cosiddette specie Radiant, mostri che si modificano in base ai cambiamenti dell’ambiente e che dovrebbero introdurre sfide inedite.

Sul fronte del gameplay sono presenti le sette armi storiche del franchise: spadone, spada lunga, lame gemelle, martello, lancia, balestra pesante e arco. Ogni arma si combina con le caratteristiche dei singoli avventurieri, così da sbloccare nuove mosse di concatenamento, i cosiddetti follow-up. Gli sviluppatori hanno già anticipato che altre armi verranno aggiunte con gli aggiornamenti futuri.

L’esplorazione può essere affrontata in solitaria oppure in compagnia: con un semplice tocco è possibile formare una squadra da caccia fino a quattro giocatori. Ad accompagnare il cacciatore ci sono inoltre tre compagni, Palico, Rutaco e Trillan, ciascuno con una propria personalità e coinvolto in eventi e situazioni pensati per arricchire l’avventura.

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