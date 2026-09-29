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Arcene, ladri smontano e rubano il tetto di una scuola d’infanzia: il post denuncia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Maestre e bambini arrivano a scuola per cominciare le lezioni e si accorgono che il tetto non c’è più. È quanto accaduto in una scuola d’infanzia ad Arcene, in provincia di Bergamo. A raccontare l’accaduto è stato proprio il team dell’istituto che ha condiviso sul profilo Facebook le foto del furto e del tetto svuotato. Il colpo sarebbe avvenuto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28: i ladri dunque avrebbero agito nel weekend.  

“Questo non è il solito post. Con grande dispiacere condividiamo quanto accaduto alla nostra scuola nella notte appena trascorsa. La struttura è stata vittima di un grave atto vandalico che ha causato ingenti danni: il tetto è stato gravemente compromesso e anche il nostro giardino, uno spazio prezioso per i bambini e per tutta la comunità scolastica, ha subito danni”, si legge. 

 

 

Le lezioni sarebbero state sospese perché, come sottolineato nel post, “il tetto, elemento fondamentale per la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, necessita ora di importanti interventi di ripristino”. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti necessari. “Condividiamo questo episodio – si legge ancora – non solo per informare, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’impatto che questo evento ha avuto per noi”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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