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Fifa accusa Uefa: “Campagna per influenzare elezione presidente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Fifa ha accusato l’Uefa di aver orchestrato una “campagna di disinformazione” chiedendo l’accesso a documenti relativi al progetto, poi cancellato, di Gianni Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo. Lo ha fatto in una lettera inviata a un tribunale della Florida e resa pubblica.  

L’organo di governo del calcio mondiale, che chiede alla giustizia americana di respingere la richiesta dell’Uefa, ritiene che quest’ultima stia cercando di “influenzare” il corso delle elezioni presidenziali della Fifa previste per l’anno prossimo, per le quali Gianni Infantino è finora l’unico candidato alla sua successione. 

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