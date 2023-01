Roma: aggressore stazione Termini fermato da coniugi carabinieri, era sul treno per Brescia

Il 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato da 3 giorni perché ritenuto l’accoltellatore che il 31 dicembre ha ferito la 24enne israeliana nella stazione Termini di Roma, era su un treno che dalla stazione di Milano era diretto a Brescia e, probabilmente, stava tentando di scappare all’estero. A riconoscerlo e fermarlo, è stata una coppia di coniugi entrambi carabinieri, lui in servizio alla radiomobile di Milano, lei in servizio alla Legione carabinieri Lombardia. Il giovane, senza dimora, è stato riconosciuto sul treno in partenza grazie alle immagini diffuse a tutti i livelli delle forze dell’ordine dalla questura Capitolina. Un coordinamento, quello tra polizia e carabinieri, che ha permesso di individuare il 25enne che al momento è in stato di fermo a Milano, indiziato del delitto di tentato omicidio.

Piantedosi: soddisfatto per fermo aggressore stazione Termini

“Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo cui “i cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”, conclude il ministro.