Codacons su Dl aiuti no a bonus da 200 euro

Siamo assolutamente contrari all’elargizione di bonus a pioggia, e riteniamo molto più utile, se si vuole realmente aiutare famiglie e imprese, operare in modo strutturale su prezzi, tariffe ed energia. Lo afferma il Codacons, a proposito del decreto Aiuti sul quale sta lavorando il governo.

“L’esperienza del passato insegna che l’erogazione di bonus a pioggia non ha aiutato l’economia e non ha apportato benefici sul fronte dei consumi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il bonus da 200 euro è totalmente inutile se non accompagnato da misure efficaci per salvaguardare sul lungo termine il potere d’acquisto, e a dirlo sono i numeri: nel 2022 a causa dell’inflazione record una famiglia “tipo” va incontro ad un aggravio di spesa pari a +2.457 euro annui , stangata che sale a +3.192 euro annui per un nucleo con due figli”.

A fronte di tali dati è evidente che l’unica strada da seguire sia quella di un contenimento strutturale dei prezzi, attraverso misure in grado di abbattere listini e tariffe e riportare le bollette di luce e gas a livelli accettabili, anche ricorrendo a tariffe amministrate per beni strategici e primari come alimentari, energia e carburanti – conclude il Codacons.

