Roma-Bologna 1-3, la decidono El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers

All’Olimpico nella 33esima giornata di campionato la Roma perde 3-1 contro il Bologna di Thiago Motta, diretta avversaria per la corsa Champions. A decidere il match El Azzouzi al 14′ e Zirkzee al 45′ del primo tempo. Al 58′ , gol di Azmoun ma le speranze giallorosse di agguantare il risultato terminano al 68′ con il gol di Saelemaekers che con un pallonetto supera Svilar e riporta in doppio vantaggio i felsine. Punti preziosi per i Bologna che con questa vittoria si porta a 62 punti. Ferma a 55 punti, invece, la squadra di De Rossi in attesa del recupero di Udine in programma giovedì.

Inizia la partita ed è subito polemica per un contatto a palla lontana tra Paredes e Zirkzee: Maresca ammonisce entrambi. Dopo 8′ di gioco è della Roma la prima azione pericolosa della partita con El Shaarawy che da due passi con il piatto destro spara alto sopra la traversa. Al 13′ Angelino commente un fallo su Ndoye, l’arbitro Mareca non ci pensa due volte e lo ammonisce. Passa un minuto è subito vantaggio Bologna grazie ad una rovesciata in area di El Azzouzi: 0-1. Al 20′ reazione giallorossa con Abraham che serve Paredes che da solo in area di rigore non c’entra la porta. Al 32′ un fallo di Pellegrini a centrocampo su Posch gli costa l’ammonizione. Al 40′ ancora un’altra ammonizione giallorossa, questa volta ad El Shaarawy per un fallo su Ndoye. Il Bologna batte la punizione con Saelemaekers e colpisce la traversa. Al 45′ il Bologna raddoppia con Zirkzee che di mancino la mette alle spalle di Svilar. Dopo 3′ di recupero, l’arbitro Mareca fischia la fine della prima frazione di gioco che termina con il risultato di 0-2 per il Bologna.

Il secondo tempo inizia con la Roma all’attacco. Al 49′ missile di El Shaaarawy dai 30 metri. Posch con il volto ha tolto la palla dalla porta. Al 54′ triplo cambio Roma: dentro Azmoun, Spinazzola e Karsdorp per Abraham, Celik e Angelino. Dopo due minuti ci prova anche Paredes con il destro dai 30 metri, ma Skoruoski para. Al 58′ i giallorossi riescono ad accorciare le distanze con Azmoun che su ribattuta sigla 1-2. Al 64′ ammonito anche Llorente per proteste. Nel momento migliore della Roma arriva il terzo gol del Bologna con un’azione di contropiede micidiale di Saelemaekers che con un pallonetto supera Svilar e riporta in doppio vantaggio i felsinei: 1-3. Al 68′ Thiago Motta cambia, esce Zirkzee, entra Castro. Al 72′ cambia anche De Rossi, esce El Shaarawy, entra Baldanzi. Sostituzione anche per il Bologna al 76′: esce El Azzouzi, in campo Urbanski. Dopo due minuti Thiago Motta cambia ancora: escono Posch, Calafiori e Ndoye, entrano Fabbian, De Silvestri e Kristiansen. Al 84′ esce anche Cristante per la Roma, entra Joao Costa. All’86’ grande chance per Pellegrini. I di sinistro al volo da dentro l’area, però la palla va alta sopra la traversa. Al 90′ gol di Castro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo 7′ minuti di recupero l’arbitro Maresca fischia la fine del match: vince il Bologna 3-1, tre punti preziosissimi per la qualificazione in zona Champions.