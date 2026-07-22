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Roma, bimbo di 5 anni si sente male in piscina e muore: era al centro estivo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. E’ accaduto la mattina di oggi, mercoledì 22 luglio, nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita.  

Il bimbo si trovava all’interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo, quando ha accusato il malore. Immediati i soccorsi: il personale del 118, intervenuto anche con l’ausilio di un elisoccorso, ha tentato di salvarlo anche con manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato niente da fare.  

Cause e dinamica dell’evento sono in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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