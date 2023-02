Roma, bilancio di previsione 2023-2025, Assemblea capitolina apre la discussione

Si è aperta in Assemblea Capitolina la discussione sul Bilancio 2023-25. Il testo, presentato in Aula dal Sindaco Gualtieri e dall’assessora al Bilancio Scozzese, prevede una manovra complessiva di 13,7 miliardi per il 2023 con le spese correnti che ammontano a oltre 5 miliardi di euro. Previsto in particolare un piano di investimenti per il triennio di oltre 2,2 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi per il 2023.

Il Bilancio si incardina principalmente lungo i tre grandi assi strategici dell’azione amministrativa: innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale con la riduzione delle distanze e delle diseguaglianze.

La discussione in Aula proseguirà nei prossimi giorni in vista dell’approvazione definitiva.

