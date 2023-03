Astrotarocchi: 15 marzo 2023

-Ariete c’e’ una sorta d’isolamento in cui vi siete chiusi, per eliminare la confusione c’e’bisogno di chiarimenti ed e’ ora di farli

-Toro ci sono patti, accordi che possono venire meno, e ci metterete una pietra sopra, risolverete le vostre questioni per conto vostro

-Gemelli all’improvviso arrivano notizie di una persona e ci sono scambi di messaggi atti a chiarire questioni in sospeso

-Cancro ritorni di qualcuno che o ha fatto un viaggio all’estero o torna dopo una chiusura con voi, si fara’ chiarezza

-Leone attenzione all’invidia e se ci sono problemi economici cercate di contenere i danni, e’ il momento di sistemare un po’ le cose

-Vergine nel lavoro occorrera’ un po’ di astuzia per arrivare a un colpo di fortuna che vi sara’ utile ai fini della carriera, che avanzera’ nei prossimi tempi, per chi non lavora la fortuna in questa giornata vi accompagna

-Bilancia ci sono notizie in arrivo, e gratificazioni che non v’aspettate, s’iniziano a vedere le differenze fra voi e altri. era ora

-Scorpione la scelta di stare tranquilli vi sta stretta, scegliete di muovervi e iniziare qualcosa di nuovo, importante per la vostra vita

-Sagittario oggi la fortuna e’ dalla vostra parte, avrete buoni affari, ottima energia per avere tutto quello che vi occorre, quindi non fatevi sedurre dalla pigrizia

-Capricorno ci sono cose di cui verrete a conoscenza e che vi saranno utili piu’ avanti, a volte e’ meglio aspettare il momento giusto che adesso non e’ ora

-Acquario sopportate un accordo che davvero vi sta stretto, se non fa piu’ per voi, cambiate strada e situazioni, non e’ cosi difficile come sembra. E’ per la vostra tranquillita’

-Pesci i pensieri sono un po’ confusi e la voglia di cambiare e’ tanta, ricomincerete altrove e sicuramente c’e’ il successo e la realizzazione

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Segui Cristina Olmi sul suo gruppo Facebook