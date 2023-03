POLIZIA LOCALE ROMA, INCENDIO CAMPO NOMADI DI VIA CANDONI

Ennesimo incendio al Campo nomadi di Via Luigi Candoni, dove tre moduli abitativi sono andati distrutti dalle fiamme. L’incendio, che ha riguardato anche cumuli di rifiuti presenti all’interno del campo è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai caschi bianchi dei gruppi Marconi e Monteverde, sembra non aver procurato feriti. Sull’ennesimo episodio, che vede il campo rom assurgere agli onori delle cronache è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende noto: ” Ancora un episodio di roghi nei campi rom della Capitale, a poco più di un mese di distanza da quello che comportò l’improvvido impiego, in seguito ritirato, di 30 pattuglie al giorno a presidiare le centraline elettriche all’interno del Campo. Quanto avvenuto oggi è l’ennesima dimostrazione dell’inutilitá dei piantonamenti di fronte agli ingressi dei campi, che come Sindacato definiamo da tempo piantonamenti di facciata. La decisione di distogliere il gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale dagli effettivi periodici controlli , circa le reali presenze all’interno dei campi, per destinarlo ad un effetto vetrina nelle piazze del centro, come diciamo da tempo andrebbe rivista. A nostro giudizio questi appaiono essere i risultati di una bizzarra gestione del Corpo che ha visto lo smantellamento od il demansionamento di storici gruppi speciali ed eccellenze, che nonostante la cronica carenza di personale che investe la Polizia Locale di Roma Capitale, ha sempre garantito risposte accettabili alle richieste di sicurezza” Concludono dal Sindacato.

