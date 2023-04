Roma, arriva il Garbatella TTS Street Food: andrà in scena da giovedì 27 a domenica 30 Aprile

Sta per scoccare l’ora dello street food più ghiotto dell’anno. Questa tappa si svolgerà in una location tanto caratteristica quanto suggestiva. I motori si stanno scaldando per il Garbatella TTS Street Food che andrà in scena da giovedì 27 a domenica 30 Aprile. Appuntamento ormai tradizionale con il meglio dello street food e del divertimento “on the road” nel cuore autentico della Capitale. Garbatella Street Food, in via delle Sette Chiese, mette in agenda una quattro giorni di profumi, luci e musica, ma soprattutto un festival all’insegna delle eccellenze gastronomiche, una meravigliosa festa nei pressi nei giardini Nobels. 25 Street Chef accuratamente selezionati che a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina orchestreranno, secondo lo stile TTS, padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet simbolo della nostra tradizione, strizzando l’occhio anche a cucine internazionali, ma anche gluten free e veg. L’appuntamento è fissato dal 27 al 30 aprile, per un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto per un viaggio sensoriale per grandi e piccini.

Giochi di luci e scenografie firmate TTS regaleranno una piacevole atmosfera all’interno di uno dei quartieri più belli al mondo. Garbatella Street Food sarà ricco di gusto, novità e tanto sano divertimento. Un evento imperdibile, gioioso e divertente ma soprattutto pieno di gusto dove sarà possibile rilassarsi comodamente mangiando cose buone e sfiziose sui tavoli messi a disposizione. Quattro serate da trascorrere in compagnia di amici e familiari. Garbatella Street Food, un evento atteso da vivere tutti insieme…Vi aspettiamo!

Cosa troverete?

25 Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Fantastici hamburger di carne toscana con pane artigianale e ingredienti sfiziosi. I mitici panini di Porco Brado con pura cinta senese. La vera pizza fritta ceccanese con vari condimenti, panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani. Passando poi

per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora. E come non citale il mitico carciofo alla giudia e sua maestà la porchetta? Ma in versione gourmet!

Sapori dal Mondo

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale. Dall’India i famosi Samosa, fagottini fritti, con carne, verdure e spezie. Arrivando fino in Brasile per farvi assaggiare le spade di succulenta Picanha cotta sui carboni ardenti.

Per gli amanti del dolce

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E da bere?

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail. Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood! Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Vi aspettiamo dal 27 al 30 di Aprile per la tappa del nuovo TTS Street Food Tour.

INGRESSO LIBERO!

· Giovedì 27 Aprile dalle 17:00 alle 24:00

· Venerdì 28 Aprile dalle 12:00 alle 24:00

· Sabato 29 Aprile dalle 12:00 alle 24:00

· Domenica 30 Aprile dalle 12:00 alle 24:00

TTSFood è un format di Mela Eventi Segui gli aggiornamenti su www.ttsfood.it e sulle nostre pagine social www.melaeventi.it info@melaeventi.it Facebook: @ttsfood Instagram: tts.food Youtube: TTS FOOD