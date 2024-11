Jehnean Washington pubblica “Futura Magojee Boyafictcha” con la collaborazione di Antgul

Jehnean Washington con la collaborazione di Antgul pubblica “Futura Magojee Boyafictcha”.

Magojee Boyafictcha significa in seminole “sussurrare ai fantasmi”. Sono canti nativi, shamanici e propiziatori per i defunti.

La trance techno di Antgul in “Futura Magojee Boyafictcha” invita l’ascoltatore a compiere un viaggio stupefacente. Un rito shamanico in forma di onde sonore dove il livello tecnico(mix, master, sound design) risulta eccezionale, un tunnel sonoro di rara bellezza per gli amanti di sonorità electro, EDM, chillout, ambient etc.

Antgul si ispira a grandi producer come Deadmous5 o Boris Brejcha con l’intento di raggiungere un livello sia formale, tecnico che compositivo di respiro internazionale.

Nel pezzo c’è una linea di basso vibrante, travolgente, con tanti inserti psych di accompagnamento. Frequenze alte imponenti attraversano la canzone. Il basso in alcuni passaggi della canzone sembra superpotenziato.

Link streaming: https://open.spotify.com/intl-it/album/7lZQkGgFrWG9b9QqXNhPfv

Cenni biografici:

AntGul è un produttore musicale e sound engineer nato a Pomigliano d’Arco (Napoli, Italia) l’11 ottobre 1977 e ha iniziato la sua carriera a 21 anni come sound engineer e light designer per concerti, teatri e musical in giro per l’Italia.

Si trasferisce a Roma dove nel 2007 si diploma in cinematografia presso l’Istituto Statale Roberto Rossellini ex Ponti/De Laurentiis Studio, specializzandosi anche in montaggio video e sonoro cinematografico in Dolby surround 5.1. In seguito inizia una carriera in TV e cinema lavorando dal formato pellicola 16/35 mm ai nuovi standard mondiali di ripresa e montaggio digitale. Si trasferisce a Los Angeles (CA), dove inizia a collaborare a molti video musicali di star hip hop e blues fino alla realizzazione di 3 lungometraggi di cui cura la fotografia, il montaggio e il suono per la distribuzione teatrale.

Ha poi iniziato la sua nuova carriera come produttore musicale nel suo studio di Los Angeles con la moglie Jehnean Washington, mezzosoprano, attrice teatrale e discendente indigena delle tribù Yuchi, Seminole e Shoshone del Nord America, con un progetto sperimentale techno ed elettronico che lo riporta al suo legame di lunga data con la città di Black Rock City (Nevada, USA), ospite del “Burning Man”, l’evento considerato unico nel suo genere di arte, musica, inclusione radicale più grande e prestigioso del pianeta. Inoltre, ha fondato la sua etichetta AL-KEE che offre servizi di programmazione musicale, partiture midi e sintetizzatori, registrazione, missaggio e mastering.