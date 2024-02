Polo da uomo, la manica corta abbina stile sporty ed eleganza

Nel corso degli ultimi anni c’è uno stile che nel mondo dell’abbigliamento si sta ritagliando un ruolo sempre più di primo piano. Stiamo facendo riferimento allo stile sporty, di cui uno degli elementi peculiari è rappresentato dalle polo da uomo a manica corta. Si tratta di un capo d’abbigliamento di cui non si può fare a meno, a maggior ragione per chi apprezza lo stile casual chic.

Le polo da uomo a manica corta si possono considerare una combinazione ideale tra tutta una serie di caratteristiche, come eleganza, praticità e comfort. Ed è proprio questa versatilità che ha permesso a questo tipo di capo di essere molto apprezzato anche nell’ambito della moda. È chiaro che si tratta della soluzione migliore per tutti coloro che amano gli outfit versatili.

Come si è evoluto questo capo d’abbigliamento

Al giorno d’oggi è così diffusa, ma come è nata la polo da uomo? La denominazione ci dà già un grande indizio, dal momento che in origine questa maglietta era stata creata con delle maniche lunghe e un colletto abbottonato, l’ideale per i giocatori di polo. Proprio quel modello venne apprezzato a tal punto dall’imprenditore e uomo d’affari Henry Sands Brook che, nel corso del 1918, in un quartiere che si trova a sud di Manhattan, decise di avviare un apposito negozio. Ed è proprio quest’ultimo che ottenne un grande successo, visto che le polo shirt andavano a ruba.

Una data spartiacque nella storia delle polo da uomo è sicuramente il 1926. È l’anno in cui il famosissimo tennista René Lacoste la indossò per la prima volta nel corso di un match, aprendo le porte a una vera e propria moda. Infatti, di lì a poco, Fred Perry, un altro tennista, creò un suo modello prendendo spunto da quell’idea. E, tra le altre cose, fu anche il punto in cui le divise composte da giacca e cravatta vennero abbandonate una volta per tutte, per lasciare il posto alla polo a manica corta. Quest’ultima, quindi, in brevissimo tempo divenne la casacca ufficiale per tutti i tennisti che scendevano in campo.

Una seconda data centrale nella storia di questo capo d’abbigliamento è senz’altro quella del 1972. In quell’anno, infatti, il ben noto stilista Ralph Lauren realizzò una nuova linea interamente ad oggetto questo particolare capo d’abbigliamento. Non solo, visto che ribattezzò tale maglietta come polo. Da quel momento in avanti, la diffusione di tale prodotto avvenne a livello mondiale, chiaramente estendendosi anche al di fuori del settore prettamente sportivo.

Dove acquistare polo da uomo basic a buon prezzo

Come si può facilmente intuire, online ci sono numerose piattaforme che si occupano della vendita di ogni tipo di capo d’abbigliamento. Nel caso in cui vogliate rimpolpare il vostro guardaroba con delle polo uomo manica corta basic, senza dettagli particolari, allora la migliore soluzione è quella di affidarsi a Wordans. Si tratta di una piattaforma di eCommerce dedicata a tutti gli stili, che è in grado di mettere a disposizione soluzioni per soddisfare varie richieste stilistiche e anche per quanti hanno intenzione di acquistare delle quantità considerevoli di prodotti.

Non passa mai di moda

In fondo, la polo da uomo a manica corta è uno di quei capi che inevitabilmente non passerà mai e poi mai di moda. Sul mercato c’è la possibilità di trovare un gran numero di modelli, che denotano una notevole eleganza e originalità. Tra i modelli che sono maggiormente diffusi in commercio troviamo la polo da uomo dotata di taschino, quella senza colletto, quella senza bottoni e quella con il colletto alto. Insomma, non c’è dubbio che la scelta sia decisamente elevata e variegata, soddisfacendo le proprie esigenze, sia a livello cromatico che stilistico.