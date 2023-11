Migranti, Ue: “Intesa Italia-Albania rispetti diritto comunitario”

(Adnkronos) – La Commissione Europea è "a conoscenza dell'accordo operativo tra le autorità italiane e quelle albanesi" nel campo della gestione dei flussi migratori. "Siamo stati informati di questo accordo, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni dettagliate: l'accordo operativo deve ancora essere tradotto in legge dall’Italia e ulteriormente implementato. È importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale". Lo dice all'Adnkronos una portavoce dell'esecutivo Ue. La gestione dei due campi migranti in Albania sarà italiana, secondo i criteri Ue, ha poi spiegato il primo ministro albanese Edi Rama, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti. "Sì", la gestione sarà italiana, "c'e un protocollo molto preciso, si tratta di un centro di accoglienza, un posto per procedere a verifiche e registrazioni, fatto tutto secondo i criteri ben precisi dell'Ue", ha detto Rama. "Questo accordo -ha sottolineato -viene semplicemente dalla riconoscenza che c'è sempre in me, in tutti noi albanesi, verso l'Italia, quando l'Italia chiede di dare una mano, siamo pronti a darla". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

