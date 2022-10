Roma, Alfonsi su decoro: Lavori conclusi, riaperta la circonvallazione Nomentana

Sono terminate nelle primissime ore della mattinata di oggi le operazioni di decoro sul tratto della vecchia tangenziale est da Via Lorenzo il Magnifico a Via Batteria Nomentana.

L’intervento si è concluso con 6 ore di anticipo rispetto a quanto stimato permettendo la riapertura della Circonvallazione Nomentana già dalle 7 del mattino.

Sul campo sono intervenuti uomini e mezzi del Dipartimento Tutela Ambientale, del SIMU, di AMA, di ACEA, dell’Ufficio Speciale Decoro e della Polizia Locale di Roma Capitale.

40 le unità del Servizio Giardini impiegate con soffiatori, decespugliatori, motoseghe, troncarami, escavatori e autoelevatori. 16 i mezzi coinvolti e più di 250 metri cubi di materiale vegetale raccolto. Oltre al personale del Dipartimento Tutela Ambientale impegnato negli interventi di sfalcio delle aree verdi, di potatura e diserbo, il Dipartimento SIMU è intervenuto disostruendo oltre 110 caditoie e griglie. 12 i punti luce ripristinati da ACEA durante la notte.

L’ufficio Speciale Decoro è intervenuto nei sottopassi e nella galleria di Via Livorno rimuovendo scritte e defiggendo manifesti. Personale e mezzi AMA hanno operato autonomamente e a supporto del Servizio Giardini in orario diurno e notturno. 8 le spazzatrici messe in campo, 1 lavastrade, 3 camion a vasca ed 1 a caricamento posteriore. Oltre 60 i metri cubi di materiale indifferenziato raccolto presente principalmente nelle siepi e lungo i bordi strada. Il personale del II gruppo San Lorenzo della Polizia Locale di Roma Capitale ha garantito la chiusura del tratto interessato con 25 agenti impegnati con protrazioni h24.

“Stiamo facendo un grande sforzo per riportare il decoro in tutta la città” dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. “Sono stata accolta con grande entusiasmo da parte dei residenti che da anni attendevano un intervento di questa portata. Ringrazio l’Assessora Ornella Segnalini per il supporto che ha dato. Sempre più in città gli interventi saranno congiunti e coordinati. Ringrazio tutto il personale coinvolto ed in particolare le donne e gli uomini del servizio giardini e di AMA. I romani dovranno tornare a vedere interventi come questo“.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno l’intero tratto della tangenziale da Via Castrense alla Galleria Giovanni XXIII. Le eventuali interdizioni al traffico per permetterne lo svolgimento verranno pubblicate sui portali della mobilità cittadina www.romamobilita.it e www.roma.luceverde.it

