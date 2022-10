Nettuno in rosa, il commissario Strati e Pierpaolo Piccioli all’iniziativa Andos

Il comune di Nettuno ha aderito all’iniziativa “Camminata in rosa” organizzata dall’ ANDOS Anzio e Nettuno, coordinato dalla presidente Carla Magliocchetti, nell’ambito delle manifestazioni dell’”Ottobre rosa” in corso di svolgimento in centinaia di piazze italiane per sottolineare l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. La camminata è partita da piazzale San Rocco per poi snodarsi in tutte le vie del centro di Nettuno ed ha visto la partecipazione, per il Comune di Nettuno, del Commissario Straordinario Bruno Strati e della dirigente dell’area Servizi Sociali Margherita Camarda. Alla manifestazione hanno preso parte anche il direttore creativo unico della Maison Valentino Pierpaolo Piccioli con la moglie Simona, madrina dell’evento. A fine mattinata è stata inaugurata una panchina rosa su via Matteotti, corso principale della città, e tutti i partecipanti si sono stretti in un grande girotondo al Porto Turistico Marina di Nettuno

