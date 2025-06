Roma accende l’estate: 15 eventi per un weekend di metà giugno da ricordare

Roma, un week end di metà giugno da ricordare: come trascorrere un sabato ed una domenica secondo i gusti personali, tutti gli eventi più interessanti

Quando le temperature iniziano a salire ma le ferie sono ancora un miraggio, la voglia di staccare la spina diventa quasi un bisogno. E allora meno male che c’è Roma, con la sua capacità unica di trasformare un weekend di metà giugno in una piccola vacanza tra cultura, musica, sapori e bellezza.

Se vi trovate in città tra sabato 14 e domenica 15 giugno e non avete ancora fatto piani, questa è la guida che stavate cercando. Partiamo dal cibo – perché, diciamolo, una serata senza buon cibo è solo mezza serata. Da Eataly va in scena il Burger Festival, con food truck all’aperto, birra fresca, dj set e hamburger per tutti i gusti: vegani, carnivori, avventurosi o tradizionalisti.

È uno di quegli eventi che sa di inizio estate, di voglia di stare insieme senza troppe pretese. E a proposito di atmosfere suggestive: sabato sera non perdete le visite serali alla Villa di Massenzio, un viaggio nel tempo tra archeologia e luce dorata, nell’ambito delle iniziative per il Giubileo.

Capitolo musica: chi ama il rock degli anni ’80 avrà un solo pensiero domenica sera – Duran Duran al Circo Massimo. Un evento epocale per chi li ha visti nascere e per chi li ha scoperti da poco. In parallelo, sabato sera, un altro gigante: Ed Sheeran allo Stadio Olimpico, tappa italiana del suo tour mondiale. Due scelte molto diverse, entrambe perfette per vivere una serata intensa sotto il cielo romano.

Tra cinema, vintage e scoperte: un weekend che sa sorprendere

Se invece siete in cerca di esperienze più intime, magari da vivere in famiglia o con gli amici di sempre, il programma del fine settimana è pieno di piccole perle. A Monte Ciocci arriva Riccardo Scamarcio con il cult “Tre metri sopra il cielo”, mentre a Prati si respira aria di eleganza d’altri tempi con Autoantiqua: 100 auto d’epoca esposte in via Cola di Rienzo, tra cui la mitica Ferrari 250 GTO.

Per gli appassionati di storia e archeologia, le Giornate Europee dell’Archeologia sono una miniera: tra gli altri, aprono il Santuario Siriaco, la Basilica di Porta Maggiore e la meravigliosa Villa di Livia. Da segnalare la caccia al tesoro all’Arco di Malborghetto, perfetta anche per i più piccoli.

La nostalgia regna sovrana invece all’Hotel Mercure con la Borsa Scambio di Giocattoli Vintage: Barbie anni ’90, Subbuteo, retrogaming e modellismo. Un’occasione per tornare bambini – o per far vedere ai propri figli come ci si divertiva “prima degli schermi”.

Luce, musica e solidarietà: la città si riempie di storie

Il weekend romano non si ferma qui. Domenica al Casilino Sky Park torna il Gotika Festival Roma, evento urban goth con artigianato, moda e performance, mentre al Monk c’è il R&B Takeover Fest, dedicato all’afromusic e alla scena R&B italiana.

Alla Città dell’Altra Economia, invece, si parla di temi importanti: la Festa d’Estate della Fondazione Massimo Fagioli porta la salute mentale in piazza, tra laboratori, talk e testimonianze. Chi cerca un’esperienza per tutta la famiglia può optare per il Festival La Nuova Arca, un’intera giornata nel verde tra musica, laboratori e natura.

E per chi ama il mare anche senza andarci, le Luci d’Estate a Torvaianica offrono un lungomare illuminato da installazioni artistiche ispirate al mondo marino: un incanto per gli occhi e per l’anima.

E se vi piacciono le emozioni vere, di quelle che fanno battere il cuore, non perdetevi l’appuntamento con i cani della SICS a Zoomarine: esibizioni e dimostrazioni di salvataggio acquatico che raccontano, senza bisogno di parole, quanto può essere forte il legame tra uomo e animale.

Insomma, Roma sa sorprendere anche quando meno te lo aspetti. Basta voler uscire, guardarsi intorno e lasciarsi portare. E voi, quale storia vivrete questo fine settimana?