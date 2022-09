Roma, Tiber II: al via operazioni per demolizione motonave arenata sulla golena del fiume Tevere

Sono iniziati questa mattina i primi interventi per consentire la demolizione del relitto di una motonave, arenata presso la golena destra del fiume Tevere, altezza Lungotevere della Vittoria. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con il Reparto Tutela Fluviale e del I gruppo Prati che hanno provveduto ad eseguire le verifiche del caso per accertare la presenza di eventuali occupanti. All’interno rinvenuti solo due cani, per i quali è stata allertata la pet in time, per le cure e la custodia necessarie. La motonave è stata ora affidata alla ditta incaricata per le operazioni di demolizione, che si protrarranno per alcuni mesi, con il supporto della Polizia Locale che procederà con passaggi di controllo nell’area.