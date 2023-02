Roma: abusivismo commerciale, sequestri nel quartiere Nomentano

Fisio fit

Non si arresta il contrasto all’abusivismo commerciale, che nella mattinata di oggi ha visto impegnata la Polizia di Roma Capitale del terzo gruppo Nomentano, in sinergia con il personale della Polizia di Stato del distretto Fidene Serpentara in un operazione svoltasi nell’area verde sita tra via Ugo Ojetti e via Sillaba Aleramo, adiacente al mercato bisettimanale denominato piazza Primoli. Grazie alle diverse segnalazioni dei cittadini, gli agenti hanno proceduto a sequestrare un’ingente quantità di materiale proveniente da rovistaggio di cassonetti destinato al commercio abusivo su aree pubbliche nei confronti di quattro soggetti di nazionalità Rumena. Il materiale è stato consegnato ad operatori Ama per l’immediato smaltimento in discarica.

