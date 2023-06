Monteverde, attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio così come pianificati dalla Questura di Roma sulla base di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella mattinata odierna gli agenti del XII Distretto Monteverde hanno posto in essere una complessa attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso le case del comprensorio di via di Donna Olimpia. In seguito all’attività svolta ed anche grazie al fiuto delle unità cinofile della Questura sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3 chilogrammi di hashish, 13 grammi di cocaina, e 5 mila euro in contanti e il relativo materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Per poter accedere ad alcuni appartamenti si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le citate operazioni rientrano nnell’ambito di una più ampia rete antidegrado sostenuta dall’Osservatorio territoriale della sicurezza del XII Municipio, che ha permesso la rimozione di rifiuti ingombranti ivi presenti, ripristinando il decoro e la pulizia di tutta l’area.