San Patrizio a Roma: come la Capitale celebra l’iconica festa

La festa di San Patrizio pronta a colorare le strade della città di Roma: ecco come si festeggerà

San Patrizio è alle porte, e anche Roma è pronta a tuffarsi nell’atmosfera irlandese con un weekend di festeggiamenti che iniziano prima del 17 marzo e proseguono fino alla fine della settimana. Se ti trovi nella Capitale, preparati a vivere una vera e propria festa a tema celtico, tra musica dal vivo, birra artigianale, e tanto divertimento. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta in città!

Un weekend di eventi: dallo sport alla musica irlandese

Il St. Patrick’s Day non è solo una festa per gli amanti della cultura irlandese, ma è anche un’occasione per vivere la città con eventi per grandi e bambini. Il weekend che precede la data ufficiale è ricco di appuntamenti. Sabato 15 marzo, allo Stadio Olimpico, si disputerà la partita del Sei Nazioni Italia-Irlanda, un evento imperdibile per tutti i tifosi. Ma non finisce qui! Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove i festeggiamenti si moltiplicano in ogni angolo della città.

Il Let It Beer, per esempio, sarà il centro della festa il 17 marzo, con una serata che mescolerà musica dal vivo e atmosfere tipiche dell’Irlanda. Durante la serata, l’Associazione Musica Celtica organizzerà diverse attività come il concerto degli Irish Popcorn e quello dei Jimmy & Scots Folk Band, un’occasione perfetta per fare un salto nella cultura musicale irlandese. Non solo musica: ci saranno anche giochi a tema, tra cui una caccia al tesoro con il leprecauno, il make-up di San Patrizio e tanto altro.

La cucina irlandese e il brunch di San Patrizio

Il cibo gioca un ruolo fondamentale nei festeggiamenti di San Patrizio, e Roma non deluderà le aspettative. Al Mama Shelter Roma, già dal 16 marzo, sarà possibile gustare un brunch irlandese con piatti tipici come il fish & chips, il famoso stinco marinato alla birra e la verza cotta al burro con patate e salsa alla birra.

Il ristorante offrirà anche birre artigianali per accompagnare i piatti tipici, creando un’atmosfera che richiama le tradizioni culinarie di Dublino. Non c’è niente di meglio che festeggiare San Patrizio con una buona birra e un piatto caldo, giusto?

Il 17 marzo, la festa continuerà con un evento speciale che vedrà gli ospiti invitati a vestirsi in verde o, per i più audaci, a indossare il tradizionale kilt. Un’occasione unica per immergersi completamente nello spirito di San Patrizio, con tanto di musica scelta ad hoc per l’evento.

I pub e i locali di Roma: una città che si tinge di verde

Non potevano mancare i pub e i locali di Roma, che anche quest’anno si preparano a celebrare San Patrizio con eventi speciali. Già dal 8 marzo, il The Foggy Brew ha iniziato il suo tour alla scoperta delle tradizioni irlandesi, e il programma di eventi prosegue con appuntamenti imperdibili come quelli alla Città dell’Altra Economia e al Friccicore per un’atmosfera tutta irlandese, dove tra una pinta e l’altra non mancheranno le risate e la musica folk.

Sabato 15 marzo, il Defrag accoglierà due live set con danze irlandesi, Dj set e ovviamente una pioggia di birra Guinness, un mix perfetto per entrare nel vivo dei festeggiamenti. Ma c’è di più: il Dragon Legend, fumetteria e pub in via Acca Larenzia, si trasformerà in un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di cultura geek, con giochi, gadget a tema e premi speciali per chi parteciperà con spirito di avventura.

Ogni evento che celebra San Patrizio a Roma offre un’opportunità per vivere una giornata in compagnia, gustando cibi tipici, ballando su musiche tradizionali e, perché no, brindando con una buona birra. Che tu sia un appassionato di rugby, un amante della musica celtica o semplicemente qualcuno che ama divertirsi in buona compagnia, la Capitale ha molto da offrire in questa speciale occasione.

Inizia la festa: cosa aspettarsi il 17 marzo

San Patrizio a Roma è una festa che unisce tutti, e i festeggiamenti sono solo l’inizio. Con eventi che spaziano dalla musica alla cucina, dai giochi per bambini agli appuntamenti culturali, c’è davvero qualcosa per ogni tipo di festeggiamento. Non resta che prepararsi a vestire il tuo miglior outfit verde, festeggiare con gli amici e lasciarti travolgere dall’energia di questa giornata speciale. E tu, come festeggerai il St. Patrick’s Day a Roma? Non perdere l’occasione di scoprire una città che, per un giorno, diventa tutta irlandese!