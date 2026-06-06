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Roland Garros, la semifinale non si gioca? Cobolli si allena con un tifoso sul Centrale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La semifinale tutta italiana del Roland Garros non si è giocata. Ieri, Matteo Arnaldi è stato costretto al forfait a Parigi per uno stop e, di conseguenza, Flavio Cobolli si è qualificato direttamente alla finale di domani, domenica 7 giugno, senza disputare il suo match. Non si può però dire che l’azzurro non sia… sceso in campo. Il tennista romano, che al termine dello Slam di Parigi sarà numero 10 del ranking Atp, ha deciso di allenarsi sul Centrale dopo la conferenza stampa.  

 

Giusto un’oretta leggera, per palleggiare sul campo e non perdere il ritmo in vista della finalissima contro Zverev. L’azzurro non ha comunque perso il sorriso e ha regalato un momento indimenticabile a un tifoso, chiamato in campo a scambiare per qualche minuto tra gli applausi dei pochi appassionati rimasti in tribuna, nonostante l’annullamento della partita. Edouard, questo il nome del ragaxzzo, ha ovviamente risposto subito alla chiamata. E poi, al termine dell’allenamento, ha tenuto con sé la pallina utilizzata come ricordo. Per una giornata memorabile.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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