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Sanremo 2027, De Martino annuncia le date: dal 16 al 20 febbraio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Stefano De Martino sui suoi canali social mentre ascolta ‘Vita Spericolata’ di Vasco Rossi. Con la comunicazione delle date la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. 

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