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Roland Garros, esordio vincente per Darderi: Ofner ko in tre set

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Luciano Darderi vince al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro, reduce dalla semifinale di Roma, ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner nel primo turno dello Slam parigino, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-3 in due ore e 23 minuti di gioco. 

Il match parte equilibrato, con Darderi che soffre l’aggressività iniziale di Ofner, primo avversario di Sinner agli ultimi Internazionali, e il set va quindi al tie break. Qui l’azzurro regge e colpisce al momento giusto, staccando l’avversario e prendendosi il parziale. 

Il copione cambia nel secondo set, con Ofner che accusa il colpo e cede subito la battuta, perdendo poi il parziale 6-2. Darderi prende fiducia e si ripete nel terzo set, terminato 6-3. Nel prossimo turno l’azzurro sfiderà il vincente di Quinn-Comesana. 

 

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