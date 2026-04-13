Bancali usati e nuovi
ItaliaSanita'Ultim'ora

Emma Marrone, messaggio sulla prevenzione: “Non trascurate niente”. L’appello ai fan

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Emma Marrone ha lanciato un potente messaggio sulla prevenzione attraverso i suoi canali social. La cantante – che nel 2009 ha affrontato la diagnosi di un tumore alle ovaie – ha raccontato con grande gioia di essersi sottoposta al consueto controllo annuale e che ha dato un esito positivo.  

“Questa bella notizia mi ha dato ancora di più lo slancio per fare sempre meglio”, ha detto la cantante che sta preparando un tour in giro per l’Italia e due date speciali negli Ippodromi di Roma e Milano previsti per il prossimo settembre.  

“Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente”, ha aggiunto la cantante lanciando un appello importantissimo ai suoi fan. “Anche se vi sentite bene, fate i controlli”, ha concluso a corredo di uno scatto che la ritrae in macchina con il sorriso stampato sulle labbra.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto alle Hawaii, scossa di magnitudo 5.7

9 Febbraio 2024

Ceccon oro nei 100 dorso, Pilato quarta nei 100 rana

30 Luglio 2024

“Posso dire la mia?”, la Giornata dedicata alla Promozione dei Diritti dei Minori

23 Novembre 2017

A Cinecittà World arrivano gli “Ice – Influencer”

18 Giugno 2019
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno