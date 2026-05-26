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Prof aggrediti a Parma, Tg1: studenti sospesi per 30 giorni rischiano bocciatura

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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Da indiscrezioni raccolte dal Tg1, all’esito del Consiglio di istituto i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell’aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma, “sono stati sospesi per 30 giorni”. “Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti”. 

L’aggressione è avvenuta la scorsa settimana. Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati picchiati da alcuni studenti fuori dalla scuola. Il pestaggio è stato documentato da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni. Gli studenti si accaniscono anche contro un altro docente, tra le risate di chi riprende tutto al cellulare. “Sto per chiamare il 113”, dice un docente prima di essere aggredito. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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