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Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: “Tutte le strade portano a Siena”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il risiko bancario italiano torna protagonista al secondo giorno del Congresso Uilca. Sotto i riflettori c’è Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena. Messaggi calibrati ma una frase che pesa: “Mi sento di poter dire che tutte le strade portano a Siena”. Parole che arrivano mentre il mercato continua a interrogarsi sul futuro dell’integrazione tra Mps e Mediobanca e i rumors su altre operazioni di M&A. 

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