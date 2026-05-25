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Roland Garros, Berrettini soffre il caldo di Parigi: cos’è successo con Fucsovics

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini soffre il caldo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l’ungherese Morton Fucsovics nel primo turno dello Slam parigino, in una partita condizionata dalle condizioni al limite del proibitivo in Francia. A Parigi infatti le temperature hanno superato i 30 gradi, con i tennisti che stanno accusando la fatica. 

A ogni cambio di campo infatti, Berrettini si passa sul collo e sulla testa il ghiaccio fornito dagli organizzatori del torneo. Un modo per provare a rinfrescarsi e ritrovare le forze. Al termine di ogni set inoltre l’azzurro cambia la maglietta, bagnata dal sudore. Azioni che rendono bene l’idea della difficoltà dei tennisti a giocare con un clima così caldo. 

 

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