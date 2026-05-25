Aspettando iPhone Ultra: tutte le novità di iOS 27

(Adnkronos) – Apple non svelerà iOS 27 prima della Worldwide Developers Conference di giugno, ma i dettagli sulla prossima generazione del sistema operativo mobile sono già emersi in rete. Dopo le importanti modifiche estetiche introdotte lo scorso anno, la nuova release si concentrerà sul supporto al debutto hardware del primo iPhone Fold, su una versione di Siri profondamente rivista e su ottimizzazioni strutturali pensate per migliorare la reattività del sistema e l’autonomia della batteria. Il rilascio ufficiale seguirà la consueta tabella di marcia, con l’anteprima l’8 giugno in occasione del keynote della WWDC e la distribuzione globale a settembre, in concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone.

La novità principale sul fronte hardware sarà la gestione dello schermo pieghevole. A settembre Apple presenterà un dispositivo con un display da 5,5 pollici da chiuso e da 7,8 pollici da aperto, caratterizzato da un rapporto di aspetto in 4:3. iOS 27 adatterà l’interfaccia a seconda della configurazione: una modalità standard per lo schermo esterno e un’esperienza simile a quella di iPadOS per la visualizzazione estesa. Il sistema operativo rimarrà iOS e non eseguirà le applicazioni specifiche per iPad, ma introdurrà il multitasking nativo con due app affiancate e barre laterali per i programmi proprietari.

L’altro pilastro dell’aggiornamento riguarda Siri. I ritardi nello sviluppo delle funzioni di Apple Intelligence inizialmente previste per iOS 26.4 hanno spinto l’azienda a posticipare i piani, integrando i miglioramenti direttamente in iOS 27. L’assistente vocale si evolverà in un chatbot completo per competere direttamente con le soluzioni di OpenAI, Anthropic e Google. Quest’ultima collaborerà con Apple fornendo un modello personalizzato basato su Gemini. Siri beneficerà di una profonda consapevolezza del contesto personale, analizzando email, messaggi e foto per rispondere a query complesse, e della comprensione di ciò che appare sullo schermo per eseguire azioni contestuali all’interno delle applicazioni.

Il rinnovamento dell’assistente passerà anche da un’applicazione dedicata, strutturata con una griglia delle conversazioni passate, una barra di ricerca e la possibilità di avviare chat testuali o vocali tramite bolle in stile iMessage. L’interfaccia di sistema si sposterà all’interno della Dynamic Island, che mostrerà animazioni dedicate durante l’elaborazione delle richieste per poi espandersi in schede traslucide. Apple aprirà inoltre il sistema a chatbot di terze parti: tramite la sezione “Estensioni” nelle impostazioni, gli utenti potranno scegliere soluzioni alternative come Claude o Gemini per gestire gli strumenti di scrittura o la generazione di immagini, potendo persino associare voci differenti ai singoli servizi. Nel framework di sviluppo, la nuova libreria Core AI prenderà il posto di Core ML.

Sul fronte delle funzionalità multimediali e degli strumenti di produttività, l’applicazione Foto integrerà i nuovi strumenti “Extend”, per espandere i bordi delle immagini tramite intelligenza artificiale, “Enhance” per la correzione automatica di luci e colori, e “Reframe” per modificare la prospettiva degli scatti spaziali. L’app Comandi rapidi permetterà di creare flussi di lavoro complessi partendo da richieste in linguaggio naturale, mentre gli strumenti di scrittura includeranno un correttore grammaticale avanzato con un menu a scorrimento per accettare o rifiutare le revisioni. Cambiamenti minori toccheranno l’app Calendario, che integrerà funzioni predittive, e la generazione di Genmoji, ottimizzata per ridurre i consumi energetici e il surriscaldamento del dispositivo.

Il design generale manterrà l’estetica Liquid Glass, ma reintrodurrà una barra di navigazione unificata che accorpa la ricerca in applicazioni come Apple Music e Apple TV, eliminando la separazione precedente. Nelle impostazioni di sistema potrebbe debuttare un selettore universale per regolare l’opacità dei menu, estendendo la funzione già vista per l’orologio della schermata di blocco. L’applicazione Fotocamera diventerà più flessibile grazie a una barra di widget personalizzabili per i controlli manuali e a una modalità Siri dedicata, che sfrutterà la Visual Intelligence per scansionare etichette nutrizionali, biglietti da visita o biglietti fisici da convertire in formati digitali. Wallet offrirà la funzione “Create a Pass” per digitalizzare tessere e abbonamenti privi di supporto nativo tramite codici QR. Safari si aggiornerà con una pagina iniziale suddivisa in quattro pannelli per preferiti, segnalibri, elenco di lettura e cronologia.

Le opzioni di accessibilità si arricchiranno grazie ad Apple Intelligence: VoiceOver Image Explorer offrirà descrizioni dettagliate dei file e dell’ambiente circostante tramite il tasto Azione, Magnifier supporterà comandi vocali diretti e il controllo vocale consentirà l’interazione con elementi dell’interfaccia descritti in modo colloquiale. Saranno introdotti i sottotitoli generati automaticamente sul dispositivo per i video non descritti, il supporto al controller Sony Access e nuove API per integrare interpreti della lingua dei segni in FaceTime. Per quanto riguarda la connettività, Apple collabora con Globalstar per espandere le funzionalità satellitari, studiando soluzioni per la navigazione su Apple Mappe, l’invio di foto in Messaggi e la connessione in background sotto rete 5G, anche in assenza di una linea visiva libera verso il cielo.

La priorità degli ingegneri di Cupertino resta la stabilità: gran parte del lavoro si concentrerà sulla rimozione del codice obsoleto e sulla risoluzione dei bug di sistema per garantire una maggiore fluidità generale e un incremento dell’autonomia energetica. Per quanto riguarda la compatibilità, la nuova versione del software potrebbe interrompere il supporto per i dispositivi dotati di chip più datati, escludendo la gamma iPhone 11 e l’iPhone SE di seconda generazione, garantendo l’installazione a partire dai modelli della serie iPhone 12 fino ai successivi.

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