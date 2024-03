“Pasqua Sotto Rete” a Torino: la 15ª edizione del Torneo Internazionale di volley scalda i motori

Il mondo della pallavolo è in fermento: il Torneo Internazionale “Pasqua Sotto Rete” è pronto a illuminare la città di Torino il 28 e il 29 Marzo.

Con 15 edizioni alle spalle, il Torneo “Pasqua Sotto Rete” è diventato un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di pallavolo di tutto il mondo. Quest’anno, il torneo accoglierà quasi 1200 atleti provenienti da 56 società sportive provenienti da tutta Italia, confermando la sua posizione come uno degli eventi più importanti nel calendario sportivo di Torino.

Le quasi 100 squadre si sfideranno in sette categorie diverse, tre maschili e quattro femminili, per conquistare il titolo di campione. Con 14 impianti sportivi e ben 25 campi il torneo si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.

“Il Torneo Internazionale ‘Pasqua Sotto Rete’ è molto più di una semplice competizione sportiva”, ha dichiarato Gianluca Facchini”, presidente dello Sporting Libertas Parella. “È una celebrazione della passione, dell’impegno e della determinazione che caratterizzano il mondo della pallavolo. Siamo entusiasti di dare il via a questa edizione speciale anniversario e di creare ricordi indimenticabili per tutti coloro che parteciperanno”.

Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di pallavolo e gli abitanti di Torino a partecipare a questo evento straordinario e a sostenerne gli atleti, garantendo un’atmosfera di festa e competizione che renderà il Torneo Internazionale “Pasqua Sotto Rete” indimenticabile.

Per ulteriori informazioni sul torneo, visitare la pagina social ufficiale all’indirizzo https://www.facebook.com/pasquasottorete/

