Astrotarocchi 28 Marzo 2024 di Cristina Olmi

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 28 Marzo 2024 di Cristina Olmi

Ariete arriva qualche accordo che portera’ a voi personalmente fortuna e anche prosperita’, naturalmente nel tempo, la sorte inizia a sorridere e avrete anche persone intorno fedeli e sincere

Toro per voi arriva una passione un nuovo incontro che sembra essere destinato a voi, e’ possibile che qualcuna di voi, coroni il suo sogno d’amore

Gemelli mentre tutto scorre tranquillo a bussare la porta arriva l’amore, o una bella relazione proprio come la state cercando, ovviamente per chi la cerca, il miglioramento e’ generale

Cancro ci sono delle situazioni che un po’ in crisi economicamente vi hanno messo, qualche battibecco c’e’ stato, ma state tranquille che la situazione economica si assesta e la discussione si chiarisce

Leone in questi giorni per voi ci sara’ tranquillita’, probabile si stringano nuove amicizie e sperate in qualcosa che nel tempo secondo le carte potreste realizzare, le giornate sono buone per voi

Vergine molto probabile prossimi tempi un cambiamento ma credo proprio di luogo dove vivere, oppure si cambia giro di amicizie dove c’e’ piu’ armonia e sincerita’, i prossimi giorni sono tranquilli

Bilancia attenzione a qualche ostacolo che puo’ presentarsi all’improvviso. ci puo’ essere un po’ di confusione ma si risolve nell’arco della stessa giornata, arriva il successo in qualcosa a cui non pensate, la giornata e’ un po’ caotica

Scorpione siete in condizioni di protezione, di ricevere eventi favorevoli e qualche discussione comunque ci potra’ essere ma state tranquille tutto si sistema nell’immediato, cercate di riposare un po’

Sagittario arriva la fortuna sul lavoro o comunque in famiglia anche se ci possono essere dei conflitti, comunque verranno gestiti bene e la giornata non presenta grandi difficolta’

Capricorno due cose importanti viaggiano verso la soluzione l’amore che potrebbe nei prossimi tempi sistemarsi e il lavoro e situazione economica che migliora. Cosa desiderare piu’ di questo ?

Acquario se vi sentite stanchi le carte lo ripetono riposate e tempo qualche giorno tutto migliorera’ , c’e’ anche la risoluzione a qualcosa che vi ha preoccupato, a volte basta fermarsi per sganciarsi dalle energie pesanti e ripartire alla grande, e’ ora di riposare

Pesci da alcune nuove conoscenze potrebbe nascere qualcosa di piu’ serio e importante, le avversita’ non mancano ma possono sistemarsi e’ il destino che sta muovendo i fili, qualche volta lasciamolo fare

