Ritorno a scuola, pediatri Sipps: “Le 7 regole d’oro per ripartire con energia”

(Adnkronos) – I rientro a scuola, per circa 7 milioni di studenti italiani, segna la fine delle vacanze estive e l’inizio di una nuova fase fatta di lezioni, attività sportive, impegni extrascolastici e nuove sfide. Un momento importante, che richiede una graduale ripresa delle corrette abitudini quotidiane per affrontare con energia, concentrazione e benessere il nuovo anno scolastico. Proprio in vista del ritorno sui banchi, l’alimentazione ricopre un ruolo chiave, strettamente collegata alla crescita, alle capacità di apprendimento e al benessere psicofisico dei più giovani. Per questo la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) invita le famiglie a sfruttare le settimane che precedono l’inizio della scuola per ristabilire ritmi regolari e abitudini salutari suggerendo 7 regole d’oro per ripartire con il piede giusto.

“Il ritorno a scuola rappresenta ogni anno un momento fondamentale per recuperare gradualmente la routine e i comportamenti che favoriscono la salute delle bambine e dei bambini – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps – Una colazione completa, pasti equilibrati consumati con regolarità, merende con frutta fresca di tutti i colori e di stagione, un’adeguata idratazione, attività fisica quotidiana e un sonno di qualità costituiscono i pilastri per sostenere la crescita e affrontare con le giuste energie le giornate scolastiche”.

Secondo i pediatri della Sipps, il ritorno alla routine richiede alcuni semplici accorgimenti: 1) Ripristinare gradualmente orari regolari per sonno e risveglio; 2) Non saltare la colazione, primo carburante della giornata; 3)Mantenere una corretta distribuzione dei pasti durante la giornata. Quindi: 4) Scegliere merende nutrienti ed equilibrate; 5) Bere acqua regolarmente; 6) Praticare attività fisica ogni giorno. Infine: 7) Favorire i pasti in famiglia, escludendo l’uso di smartphone, tablet e televisione durante il pranzo e la cena. Le abitudini alimentari – riferisce una nota – non dipendono esclusivamente da ciò che si mangia, ma anche dal contesto in cui i pasti vengono consumati: la regolarità degli orari, la convivialità e l’attenzione al momento del pasto contribuiscono a sviluppare un rapporto più sano ed equilibrato con il cibo. Il rientro alla normalità non significa infatti rinunciare alla scoperta e alla curiosità che caratterizzano l’estate. A tavola è quindi possibile continuare a viaggiare, conoscere nuove culture e sperimentare sapori diversi. Nasce proprio da questa idea ‘Nutripiatto senza confini’, il progetto promosso da Nestlé in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma e la Sipps, che amplia il modello educativo di Nutripiatto integrando alimenti e tradizioni gastronomiche provenienti da diverse culture del mondo. L’obiettivo è aiutare le famiglie a preparare pasti nutrizionalmente equilibrati e, al tempo stesso, rappresentativi della crescente multiculturalità presente nelle scuole e nella società italiana.

La regola rimane semplice e immediata: metà del piatto deve essere composta da verdure e ortaggi, un quarto da cereali, pasta (meglio integrali) e patate, e un quarto da fonti proteiche come carne, pesce, uova, legumi o latticini. A completare il pasto, olio extravergine d’oliva, frutta fresca di tutti i colori e di stagione e acqua. La novità risiede negli ingredienti: accanto agli alimenti tipici della tradizione italiana, trovano spazio prodotti e ricette provenienti da altre culture, come il pak choi, i fagioli neri, il teff, il kefir e molti altri alimenti che consentono ai bambini e alle bambine di scoprire il mondo attraverso il cibo, mantenendo un corretto equilibrio nutrizionale.

“Nutripiatto senza confini – sottolinea Di Mauro – nasce dall’esigenza, osservata anche dai nostri pediatri sul territorio, di sviluppare strumenti scientificamente validi ma al tempo stesso accessibili, inclusivi e culturalmente adattati alle caratteristiche delle famiglie di oggi. In una società sempre più multiculturale, il cibo può diventare un importante veicolo di conoscenza, integrazione e dialogo”.

Secondo le più recenti elaborazioni della Fondazione Ismu-Iniziative e studi sulla multietnicità su dati del ministero dell’Istruzione e del merito del settembre 2025, nelle scuole italiane sono presenti oltre 930mila studenti provenienti da contesti culturali diversi e la maggior parte di loro è nata nel nostro Paese. Nelle aule si incontrano lingue, tradizioni e abitudini che si riflettono anche nel modo di vivere il cibo. “Con la ripresa della scuola, molte famiglie si trovano a dover conciliare tempi ristretti, gusti differenti ed esigenze alimentari diverse – osserva Di Mauro – Nutripiatto senza confini offre un supporto pratico e immediato, dimostrando che è possibile seguire un’alimentazione corretta, valorizzando al contempo tradizioni culinarie provenienti da culture diverse. Un messaggio particolarmente significativo nelle classi di oggi, dove la diversità rappresenta una ricchezza e il cibo può trasformarsi in un’opportunità di incontro e inclusione”. Il ritorno a scuola – conclude la nota – può quindi diventare l’occasione non solo per recuperare le buone abitudini, ma anche per educare i più piccoli a un’alimentazione sana, equilibrata e aperta al mondo: un viaggio che parte dalla tavola e accompagna le nuove generazioni nella crescita, ogni giorno.

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