Doppia replica dello spettacolo “M’accompagno da me” al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma. Domenica 5 febbraio, alle ore 17.30 (sold out) e alle ore 20:30, in questo teatro, andrà in scena il terzo spettacolo della stagione 2023 M’accompagno da me con Michele La Ginestra, regia di Roberto Ciufoli.

In “M’accompagno da me”, Michele continua a giocare con il palcoscenico, che si trasforma in una cella del carcere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale!

Con questo testo offre divertimento, emozioni, sorrisi, risate e attimi di commozione. Una comicità spesso raffinata, capace di tramutare il sorriso in commozione, inchiodando lo spettatore alla poltrona. Sbalordisce, senza deludere mai. Un testo piacevole e intelligente. che vi assicura un’ora e mezzo di puro divertimento.

”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, dolce e amaro allo stesso tempo. Comicità e ironia si intrecciano a vicenda per regalare grandi risate, e perché no, anche un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro, grazie anche all’attenta e brillante regia di Roberto Ciufoli.

Continua la campagna abbonamenti a 5 spettacoli.

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3489294368 teatrolefontanacce@libero.it