Tor Bella Monaca (Roma), 3 arresti, un negozio di alimentari chiuso per gravi carenze igienico sanitarie

Fisio fit

Tre persone arrestate, una denuncia e un negozio di alimentari chiuso temporaneamente per gravi carenze igienico sanitarie. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. Una donna è stata notata dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia e, a seguito di un controllo, è stata trovata in possesso di 27 dosi di cocaina e 110 euro in contanti, ritenuti il provento di attività illecite precedenti. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno individuato due persone, nei pressi di largo Ferruccio Mengaroni che sono risultati destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Un 33enne straniero è stato invece denunciato poiché trovato in possesso di un involucro contente hashish, dopo aver cercato di eludere il controllo dei Carabinieri. I militari, inoltre, unitamente al personale dell’Asl Roma 2, hanno controllato diversi negozi di vicinato. In uno in particolare, dove sono state riscontrate diverse gravi carenze igienico sanitarie, riscontrando la presenza di escrementi di roditori in prossimità dei luoghi dove erano esposti e conservati prodotti alimentari in vendita al pubblico, il titolare è stato sanzionato. Contestualmente, i carabinieri hanno provveduto alla sospensione temporanea della licenza fino alla completa eliminazione delle non conformità riscontrate.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet