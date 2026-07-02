Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Renzi ad AdnTalks: “Risultati Meloni zero, facciamo petizione ‘restituisci mojito a Salvini'”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dai trasporti al governo Meloni passando per gli Usa di Trump e il nucleare. Molti gli argomenti affrontati da Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.  

Ritardo? “Ho preso un treno, una cosa che nell’Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: ‘Restituisci anche tu il mojito a Salvini'”. 

 

 

“L’ondata di destra internazionale, che Trump ha rappresentato e alimentato, è arrivata alla fine. Trump potrebbe fare il miracolo di unificare anche la sinistra in Italia”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Coronavirus, un altro decesso a Nettuno: le vittime totali sono 46, gli attuali positivi 152

20 Febbraio 2021

Latina, Trasporto: gara sbloccata

29 Marzo 2018

Sinner, crollo fisico al Roland Garros per una ‘cascata fisiologica’: cosa è successo

28 Maggio 2026

Papa “Non ho paura di Trump e non faccio dibattito con lui, io parlo di pace”

13 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno