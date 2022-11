Registrazione e iscrizione ai siti: come e perché?

Sempre più spesso gli utenti del web si trovano di fronte alla richiesta di registrarsi a un sito, non solo di e-commerce, ma anche e soprattutto di servizi.

A seconda del tipo di attività che si sta svolgendo online, questo tipo di richiesta ha delle proprie specifiche finalità, che saranno elencate e spiegate nell’articolo che segue.

I naviganti, infatti, non sempre sono propensi a divulgare i propri recapiti oppure i propri dati personali in Rete, anche se il nuovo GDPR 679/2016 pone delle regole rigide per quanto riguarda il consenso informato.

La tracciabilità

Nel caso in cui si aderisca a un blog, a una community oppure a un forum, al quale si può partecipare attivamente inserendo dei propri contenuti, la registrazione viene richiesta, generalmente, per attivare in modo contestuale un proprio profilo per interagire.

Lo stesso accade quando si decide di iscriversi a una piattaforma che ospita recensioni degli utenti, anche se non verificate.

In questo caso la motivazione del sito web o della piattaforma che richiede all’utente di inserire i propri dati personali è soprattutto connessa al monitoraggio del comportamento del navigante all’interno del portale.

I servizi soggetti a limitazioni di età

In altri casi, l’iscrizione o la registrazione a un servizio avviene perché l’adesione allo stesso è soggetto a limitazioni di età, per legge.

Numerosi sono i casi di questo genere, soprattutto in connessione ai servizi di intrattenimento online.

Ad esempio, i canali social, sui cui i limiti di sbarramento in base all’età sono piuttosto stringenti. Nessun minore con età inferiore ai 13 anni può infatti registrarsi a un social, e nella fascia di età tra i 13 e i 15 anni è necessario il consenso dei genitori. Sempre in ambito entertainment, un caso specifico riguarda il gioco legale a distanza, dove la registrazione e l’attestazione della maggiore età con invio del documento è richiesta dal concessionario ADM non solo per effettuare un deposito ma anche se, ad esempio, usando il bonus iscrizione casinò, l’utente sceglie solamente di provare gratuitamente la piattaforma. In questo caso l’obbligo di maggiore età è stabilito dalla legge per mezzo delle direttive dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che esercitano funzioni di controllo sul gioco responsabile.

Come è ovvio, infine, alcuni servizi, quali i siti di incontri o quelli con contenuti esplicitamente per adulti, sono riservati ai soli maggiorenni.

Le finalità di marketing

Oltre ai cosiddetti cookie di profilazione, per i quali è sempre necessario prestare il proprio consenso informato, esistono infatti dei casi in cui si richiede al navigante di iscriversi a una newsletter aziendale. L’e-mail marketing è una delle grandi leve delle imprese di e-commerce per attivare un contatto col potenziale consumatore, in vista di una prospettiva di fidelizzazione. Una volta che si è lasciato il proprio nome e indirizzo e-mail, oppure la propria data di nascita, l’azienda ha infatti materiale utile per ampliare il proprio database. Le newsletter, se spesso hanno semplice contenuto informativo, sempre di più contengono link diretti a offerte, sconti e promozioni, che via via si fanno sempre più “personalizzate”.

Le prove gratuite

Come si è detto gli utenti sono talvolta restii a lasciare i propri dati. Ecco allora che, sempre in connessione alle finalità primarie di marketing, gli operatori che erogano servizi online di vario genere offrono “in cambio” ai visitatori la possibilità di provare gratuitamente un servizio. A questo punto la registrazione è obbligatoria. Nel caso delle piattaforme di contenuti on-demand, come le TV, i dati servono soprattutto perché, conclusa la prova, l’utente può decidere di sottoscrivere un abbonamento, e lo stesso vale per chi prova un gioco in versione “free”, e sceglie dopo di acquistarlo, oppure per chi segue una videolezione gratis e poi si iscrive al corso. Anche in questo caso, è il marketing a farla da padrona.

