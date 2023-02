Regione Lazio, intervista a Serena Petrella (Rinascimento Sgarbi)

Fisio fit

Cambiare per ricominciare, lasciarsi alle spalle il malgoverno di Nicola Zingaretti e del centrosinistra, per far ripartire il Lazio. “Le soluzioni ci sono, vanno attuate” – afferma Serena Petrella candidata come consigliera a sostegno di Francesco Rocca con Rinascimento Sgarbi, alle imminenti Regionali del 12-13 febbraio.

D) Che cosa lasciano dieci anni di amministrazione targata Partito Democratico?

R) “Pessimi risultati, purtroppo. Il nostro territorio ha bisogno urgente di ripartire con un governo regionale di centrodestra, in sintonia con l’Esecutivo nazionale, che sarà in grado dare risposte concrete ai cittadini su sanità, infrastrutture, trasporti, cultura, turismo.

D) La sanità è uno dei punti cardine del suo programma elettorale, come pensa si possa intervenire?

R) “Dopo tutti questi anni di gestione ‘zingaresca’ della sanità il Lazio risulta essere una regione fortemente penalizzata: ospedali chiusi, liste di attesa infinite per le prestazioni sanitarie, pronto soccorso sovraffollati, insicuri e senza personale. E per questi disservizi la spesa sanitaria, nel bilancio regionale, è pure aumentata di oltre un miliardo. Nel mio programma propongo la riapertura dei nosocomi, il potenziamento dei pronto soccorso, l’abbattimento delle liste di attesa e la nomina di un organo di controllo sugli sprechi (21 miliardi di euro l’anno, secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe). Poi il potenziamento dell’assistenza sanitaria, anche a domicilio da parte dei medici di base, per sanare così quelle lacune che hanno generato grandi problemi soprattutto durante l’emergenza Covid”.

D) La condivisone del progetto Rinascimento Sgarbi include anche la valorizzazione della Cultura.

R) “Certamente! E con un coinvolgimento attivo della Regione: infatti Francesco Rocca ha in programma di ripristinare l’assessorato alla Cultura, chiuso da Zingaretti. Se sarò eletta proporrò la costituzione di una Onlus degli artisti, destinando a questa il 5 per mille a sostegno del settore e delle diverse categorie”.

D) Lei proviene dal mondo dello spettacolo, conosce bene i problemi della categoria…

R) “Sì, anche la categoria degli attori e dei diversi artisti, con l’emergenza Covid, è stata fortemente penalizzata e scarsamente aiutata dallo Stato, generando così una profonda crisi in tutto il settore. Per questo la Regione deve tendere loro una mano. Personalmente ho un progetto in merito e se verrò eletta lo porterò a compimento con tutte le mie forze”.

D) Perché ha scelto Rinascimento Sgarbi?

R ”Perché conosco e stimo l’intelligenza e le capacità di Vittorio, che sta facendo un ottimo lavoro come Sottosegretario e la sua esperienza potrà essere di grande impulso per tutelare i teatri, gli artisti e per rivalorizzare i borghi laziali abbandonati. Basta vedere come Sgarbi ha rilanciato il comune di Sutri, di cui è sindaco”.

D) Serena Petrella quale frase vuole dire ai suoi elettori?

R) “La vostra fiducia sarà il mio impegno”.