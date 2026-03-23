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Referendum, riaperti i seggi. Alle 23 affluenza record al 46%

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Marzo 2026
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Urne riaperte alle 7 per il referendum confermativo della legge costituzionale su “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi rimarranno aperti fino alle 15, poi partirà lo spoglio. Nella giornata di ieri l’affluenza alle 23 è stata del 46,07%, cifra record.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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