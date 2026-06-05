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Roland Garros, Vallejo si scusa dopo frasi sessiste: “Sono stato inappropriato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Daniel Vallejo si scusa dopo le frasi sessiste al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista paraguaiano è tornato a parlare dopo le frasi choc pronunciate contro la giudice di sedia che lo ha arbitrato a Parigi, giudicata non in grado, come tutte le donne, di arbitrare una partita di questa importanza. 

“Voglio iniziare scusandomi con tutti coloro che ho offeso con i miei commenti. La verità è che mi sono espresso in maniera inappropriata”, ha detto Vallejo ospite a Tigo Sports, “Sono l’unico responsabile di quella sconfitta, e nessun altro. Non credo che le donne siano incapaci di arbitrare una partita di questa importanza. Ho 22 anni, imparerò da questo e starò molto più attento la prossima volta”. 

 

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