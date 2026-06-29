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Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Tuoni, fulmini e pioggia. Dopo giorni umidità opprimente, su Milano è arrivato il tanto atteso acquazzone, segnando una tregua dall’ondata di afa. La pioggia rappresenta un sollievo per molti cittadini provati dalle alte temperature, ma cresce la preoccupazione per la possibile violenza dei fenomeni temporaleschi. In alcune parti della città si segnala bufera con vento forte. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali, valida dalle 16 fino alla mezzanotte di oggi. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo. 

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