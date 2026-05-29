Romania, Meloni “Atto gravissimo dimostra che questa guerra non risparmia nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota.

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