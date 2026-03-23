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Referendum, Meloni “Occasione persa per modernizzare l’Italia, ma andiamo avanti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Marzo 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il Governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. I cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social, commenta l’esito del referendum sulla giustizia.
“Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia – prosegue Meloni -, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Marzo 2026
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