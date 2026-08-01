Perugia, musicista morto in albergo per sospetta intossicazione da monossido

(Adnkronos) – Un musicista di 55 anni, nato in Sicilia ma residente a Roma, è stato trovato morto venerdì sera in una stanza d’albergo di un hotel nel centro di Perugia. L’uomo era in città per esibirsi con la sua orchestra. A lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi colleghi che non l’hanno visto arrivare. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato l’uomo ormai privo di vita e nella stessa stanza una 56enne sua collega in gravi condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

La donna è stata trasferita in gravi condizioni nel centro iperbarico di Ravenna. Carabinieri e vigili del fuoco hanno evacuato l’albergo e avviato le indagini per trovare l’origine della fuga di gas. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’hotel e l’autopsia sul corpo dell’uomo.

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