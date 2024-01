Red Dead Redemption 3: il futuro della serie western di Rockstar Games

(Adnkronos) – L'ultima notizia ufficiale, di conferma dello sviluppo del terzo capitolo, della saga "Read Dead Redemption" risale ormai al lontano novembre del 2021 quando, in occasione della Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Conference, Strauss Zelnick CEO di Take-Two Interactive ha implicitamente ammesso che i grandi titoli di successo sono sempre in lavorazione e questo vale sia per Grand Theft Auto che per Red Dead Redemption. "Red Dead Redemption 2" ha raggiunto delle cifre di vendita notevoli dal suo lancio nel 2018. Fino a novembre 2023, il gioco ha venduto più di 57 milioni di copie in tutto il mondo. Un successo più che significativo per Rockstar Games e Take-Two Interactive. Numeri da capogiri se si pensa che il totale delle vendite della serie "Red Dead" va ben oltre i 75 milioni, con "Red Dead Redemption 2" che rappresenta il 70% delle vendite totali della serie. Nonostante la conferma dello sviluppo, i dettagli su "Red Dead Redemption 3" rimangono avvolti nel mistero. Rockstar, noto per i suoi tempi di sviluppo prolungati e la qualità superlativa dei suoi titoli, ha lasciato poco spazio alle congetture specifiche. Tuttavia, ciò non ha impedito ai fan e agli esperti del settore di teorizzare su possibili trame, personaggi e innovazioni di gameplay. Una delle speculazioni più intriganti riguarda i personaggi e la trama. Dopo aver esplorato le storie di personaggi iconici come John Marston e Arthur Morgan, c'è grande curiosità su chi potrebbe essere il prossimo protagonista. Alcuni suggeriscono un ritorno a personaggi conosciuti, mentre altri sperano in una nuova direzione, forse addirittura con un forte personaggio femminile al comando. Un altro punto di discussione è la possibile ambientazione e il periodo storico. Mentre i primi due giochi si sono concentrati sul declino del selvaggio West americano, "Red Dead Redemption 3" potrebbe esplorare nuove frontiere o periodi storici, offrendo una nuova prospettiva su un'era affascinante della storia americana. In termini di gameplay, ci si aspetta che Rockstar Games continui a spingere i limiti della tecnologia e del design. Con l'avanzamento delle console di nuova generazione e delle capacità di elaborazione, le aspettative sono elevate per un mondo ancora più immersivo e dettagliato. "Red Dead Redemption 3" rimane uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico seppure le informazioni ufficiali disponibili siano pochissime. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

