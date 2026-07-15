Ranucci, le ’10 domande’ di Esperia al giornalista﻿

(Adnkronos) – Dopo aver pubblicato ieri “un video basato su alcuni passaggi del libro autobiografico La scelta, nei quali Sigfrido Ranucci racconta rapporti personali nati nel contesto della sua attività giornalistica” al quale “Ranucci ha replicato affermando di non avere mai avuto relazioni con stagiste” e accusando la community “di non aver saputo distinguere le parti reali da quelle romanzate del libro”, oggi dall’account della piattaforma Gino Zavalani rivolge a Sigfrido Ranucci “le dieci domande di Esperia”.



1. Quando parla di “parti romanzate”, intende fatti realmente accaduti ma raccontati con tecniche narrative, oppure anche episodi, personaggi e dialoghi inventati?

2. Karoline, che nel suo libro descrive come una stagista a Report, è una persona realmente esistita o un personaggio letterario?

3. Se Karoline non era una stagista, in quale veste collaborava con lei alle inchieste, considerato che nel libro viene definita il suo “braccio destro a Verona” e lei stesso racconta che incontrava magistrati e fonti e raccoglieva informazioni?

4. Karoline, per il lavoro svolto a Verona, era retribuita o riceveva rimborsi, coperture assicurative o altre forme di tutela da parte della Rai?

5. Karoline è davvero morta, travolta da un’auto, dopo aver scoperto di essere stata tradita?

6. Emilia, che lei nel libro descrive come una fonte, è realmente esistita e contattò davvero Report come potenziale fonte di un’inchiesta?

7. Lei informò la direzione di Report o la Rai dei possibili conflitti d’interesse derivanti dai rapporti con Karoline ed Emilia?

8. A questo punto può dirci quali parti del suo libro La scelta sono autobiografiche e quali sono romanzate?

9. Perché nel libro non viene indicato ai lettori chiaramente dove termina il racconto dei fatti e dove comincia la finzione?

10. Il libro è catalogato da Bompiani come biografia e venduto da Giunti come saggistica e attualità. La scheda editoriale lo presenta come l’“autoritratto” di Sigfrido Ranucci e come il racconto del cammino che lo ha condotto fin qui. Bompiani era stata informata della natura “romanzata” di alcune parti del libro prima della pubblicazione?”, chiede nel nuovo video Zavalani. Che conclude: “Attendiamo risposte”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)