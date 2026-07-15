MotoGp, Bagnaia operato all’avambraccio destro, rientro previsto per il Gp di Silverstone

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“Francesco Bagnaia si è sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro questo pomeriggio presso il Policlinico di Modena”. Lo ha reso noto il team Ducati e il pilota torinese. “L’operazione, eseguita dall’équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni”.

“Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGp, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l’evoluzione post-operatoria, l’obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone”, spiega la Ducati.

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