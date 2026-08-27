Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ranucci, al via a Rebibbia interrogatori esecutori attentato: “Risponderanno a pm”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Ci aspettiamo tante domande, le risposte vedremo. Certamente risponderanno in merito alle accuse. È un interrogatorio che abbiamo chiesto noi, il pubblico ministero farà le domande e noi ovviamente daremo la nostra versione difensiva”. Così gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l’accusa di essere gli esecutori materiali dell’attentato davanti all’abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, entrando nel carcere di Rebibbia per l’interrogatorio davanti al pm. Oggi verranno sentiti due dei quattro arrestati, Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Laboratorio Prelievi e analisi del Riuniti di Anzio-Nettuno: nessuna variazione per i cittadini

29 Novembre 2017

Savona, 23enne in scooter travolta e uccisa. Ragazzo posta video choc: “E’ morta, abbiamo rotto tutto”

21 Giugno 2026

Diritti tv Serie A, Sky chiede risarcimento fino a 1,9 miliardi a Tim e Dazn

6 Maggio 2026

Ville storiche, AssoTutela: “Raggi ascolti monito associazioni”

22 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno